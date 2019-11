Diablo IV : du gameplay pour chaque classe

Game Informer a fini de livrer ses principales vidéos sur, eux qui ont pu prendre en main la bête un peu plus longtemps que les autres pour nous livrer trois longues phases de gameplay à raison d'une par classe : le Barbare, la Sorcière et le Druide.On vous laisse grignoter cela en gardant en tête que deux autres classes (encore tenues secrètes) répondront présentes d'ici le lancement, toujours non daté mais au moins prévu sur PC, PlayStation 4 et Xbox One. Au moins.