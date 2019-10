Trails of Cold Steel III : trailer de lancement

Initialement attendu en septembre mais disponible seulement depuis aujourd'hui même, la version européenne deaccueille donc son trailer de lancement, l'occasion de rappeler une fois de plus (car c'est important) qu'il s'agit du tout premier épisode de la saga à bénéficier d'une traduction FR pour amadouer un nouveau public (une démo est disponible, au cas où).L'occident devant faire avec du retard, on continue d'attendre l'annonce du quatrième TCS (disponible depuis un an au Japon), tandis que deux équipes de Falcom travaillent d'arrache-pied sur l'avenir, l'une pour un chapitre inédit, l'autre pour de potentiels remasters/remakes deet