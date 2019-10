Shadow of the Tomb Raider a sa Definitive Edition

Pas de grande surprise en apprenant queva avoir droit à une habituelle « Definitive Edition » donc incluant la totalité des DLC sortis après le lancement, à savoir les sept tombeaux ainsi que les armes, vêtements et compétences spéciales qui vont avec. Notons que cela inclus les diverses tenues de précommande, que les possesseurs du jeu de base et de son Season Pass pourront enfin récupérer gratuitement.Cette édition « GOTY » arrivera le 5 novembre sur PC, PS4 & One, ainsi que sur la plate-forme Stadia.