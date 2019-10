FDG et Game Atelier renouvellent leur partenariat pour un nouveau projet

Environ un an après le lancement de l'excellentsur les trois principales consoles (sorti entre temps sur PC), les parisiens de Game Atelier viennent d'annoncer renouveler leur partenariat avec l'éditeur FDG Entertainment pour un nouveau projet en cours dont on ne sait encore rien si ce n'est qu'il sera évidemment « bien plus ambitieux ».On va faire preuve de patience vu qu'il a fallu plusieurs années de gestation pour accoucher du précité, mais vu la qualité, que l'équipe prenne tout son temps.