11 minutes de gameplay pour Medievil PS4

Pas forcément très porteur sur l'archipel, le remake PS4 dese sera tout de même affiché lors du TGS au travers d'une démo jouable dont on peut retrouver un aperçu dans la vidéo ci-dessous, histoire de voir le dépoussiérage qui concernera quasi-exclusivement la forme (graphique et sonore), le reste étant déjà sur les premiers retours sujet à des interrogations, particulièrement les animations et la caméra qui renvoient à une trop lointaine époque.A voir le résultat final le 25 octobre prochain.