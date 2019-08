Du gameplay pour Need for Speed : Heat

Après le teaser d'annonce, voici maintenant un premier aperçu clair de, l'épisode qui va devoir oublier les deux précédentes tentatives et c'est d'ailleurs la volonté afficher avec ce retour à une formule plus proche deet la mise à la poubelle de certains features comme la connexion obligatoire et système RPG à la The Crew (même s'il sera possible d'avoir un clan).Lancement prévu le 8 novembre sur PC/PS4/One, et disponible en version d'essai de dix heures le 5 (Origin/EA Access) et même en version complète pour les membres Origin Access Premier.