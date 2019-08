Metro Exodus : la première extension se dévoile

s'est vu dévoilé la première de ses deux extensions, attendue dès demain et où l'on incarnera le Colonel Khlebnikov durant les derniers jours de la ville fantôme Novosibirsk, avec ajout d'une nouvelle arme (lance-flammes) et une structure voulue linéaire, au contraire de la deuxième extension attendue début 2020 qui elle prendra la formule de la zone ouverte.N'oubliez pas que THQ Nordic a récemment annoncé le développement d'un quatrième épisode dont on ne devrait pas voir la couleur avant la prochaine génération de consoles.