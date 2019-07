Doom Eternal : le gameplay de la QuakeCon

Lors de la QuakeCon 2019 qui s'est tenue en fin de semaine dernière, Bethesda est revenu plus en détails sur son prochain gros AAA à venir le 22 novembre prochain sur PC, PS4, One et Switch (avec on rappelle un Season Pass constitué de deux futures extensions solo).Près d'une heure de gameplay au programme non, retransmise dans la vidéo ci-dessous pour découvrir quelques nouvelles mécaniques de cette suite dont le dash qui va encore augmenter la nervosité, ou encore le système de faiblesse pour démonter plus vite un streum.On croise déjà les doigts pour une réussite à la hauteur du reboot.