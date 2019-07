Pokemon Epee et Bouclier : images et vidéo pour présenter le nouveau système Gigamax

Le système de Dynamax (une augmentation de la taille des Pokémons visibles en Raid et pour certains affrontements) fait partie des nouveautés proposées dansmais Game Freak nous fait aujourd'hui part d'un autre phénomène particulier : le Gigamax.Contrairement au premier cas, seules certaines créatures pourront être « gigamaxer » et la différence se fera par un changement d'apparence, ainsi que le bénéfice d'une nouvelle capacité. Torgamord et Corvaillus font partie de ces représentants, tout comme le petit nouveau Charmilly (voir les quatre premiers artworks ci-dessous).Le communiqué ajoute à cela une brouette de nouvelles images et une vidéo pour découvrir trois petits nouveaux et le fait que certains maîtres d'arène différeront en fonction de votre version.Sortie prévue le 15 novembre.