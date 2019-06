Luigi's Mansion 3 : du gameplay pour le mode multi

Le Treehouse de Nintendo a accueilli une seconde séquence de gameplay pour, cette fois consacrée au mode bonus qui demandera de gravir une tour de 10 étages, chacun fait de défis générés aléatoirement. Si dans le deuxième épisode, ce mode se contentait de quatre joueurs, on pourra cette fois grimper jusqu'à huit à raison de deux joueurs par support (un Luigi, et son clone).reste attendu pour cette fin d'année, sans plus de précisions pour le moment.