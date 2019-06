Gears 5 : date de sortie, mode Escape et du Terminator en bonus

Rien de neuf concernant la campagne de(ça arrivera bien durant cet E3) mais tout de même trois annonces dont une confirmation : le jeu sortira bien le 10 septembre sur PC et Xbox One.Et donc nous avons deux trailers, le premier dévoilant le nouveau mode multi « Escape » dont on attend davantage d'informations, et le deuxième un cross avec le T-800 de Terminator, vendu sans la forme de DLC mais néanmoins récupérable gratuitement si vous jouez au jeu avant le 16 septembre (que vous ayez payé le jeu ou via le Game Pass, ça fonctionne).