R-Type Final 2 : nouveau trailer et lancement de la (courte) campagne Kickstarter

Comme prévu, Granzella a ouvert le Kickstarter pour l'aide au développement de, réclamant l'équivalent de 372.000€, et si l'on est surpris de la durée de la campagne de financement (seulement 7 jours), les premiers fans répondent déjà à l'appel avec près de 85.000€ obtenus au moment où l'on écrit ces lignes.Si tout se passe bien, le titre sortira en décembre 2020 (patience) sur PC, PS4, One & Switch, et qui sait si d'ici-là deux autres supports ne viendront pas se rajouter au compteur.