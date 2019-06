Mortal Kombat 11 : trailer Shang Tsung + 3 autres personnages du Kombat Pass confirmés

Comme attendu, NetherRealm a dévoilé la première partie de son Kombat Pass dédié àet « oh surprise ! », tout semble aller dans le sens des rumeurs avec le déjà confirmémais également Spawn, Nightwolf et Sindel. Le premier cité débarquera le 18 juin pour les possesseurs du Pass, puis une semaine après pour les autres.Le Kombat Pass proposera en tout six combattants et les deux guests encore à annoncer devraient être le Terminator et le Joker si tout se passe comme prévu.