Blasphemous redonne quelques nouvelles

Toujours sans date de sortie alors qu'on était censé l'accueillir fin 2018, le « kickstarté »fait néanmoins un retour dans l'actualité avec un nouveau trailer pas si nouveau puisque ayant pour unique but de nous montrer l'évolution graphique de ce Metroidvania au gameplay suffisamment profond.Hormis cela, le studio précise que le titre est passé par l'enregistrement de son doublage (US) et que la version Switch tournera suffisamment bien pour garantir des temps de chargement minimes et du 60FPS. Hormis sur cette dernière,sortira également sur PC, PS4 & One.