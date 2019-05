Halo MC Collection : pas de cross-play prévu entre joueurs PC et Xbox One

Comme annoncé en mars dernier,doit prochainement arriver sur PC (incluant Steam) et « pas à pas » puisque ce sera un épisode après l'autre et de manière chronologique, donc en démarrant par la préquellequi sortira également sur Xbox One, seul élément manquant à la compilation jusqu'à présent.En attendant d'avoir une date, le CM de 343 Industries a répondu à quelques questions de la communauté sur Twitter, l'occasion d'apprendre que le titre bénéficiera bien d'une fonctionnalité cross-save entre joueurs PC et console, mais uniquement pour le multi (les sauvegardes du solo seront indépendantes d'un support à l'autre). En outre, le cross-play ne sera pas au programme malgré les volontés de Microsoft pour pousser ce genre de feature, probablement dû aux problématiques du face-à-face entre clavier/souris et manette, quand bien même la Xbox One est désormais compatible avec la première option. Notons que cette absence ne sera effective qu'au lancement et rien n'empêche le studio de l'intégrer par la suite.Le cross-buy n'est quant à lui pas encore évoqué.