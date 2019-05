Borderlands 3 : la grosse présentation de gameplay

Comme attendu, Gearbox a profité d'un jour férié qui ne les concernait pas pour dévoiler plus en détailsavec pour la première fois du vrai gameplay au travers d'une grosse présentation dont vous pouvez retrouver le contenu ci-dessous, soit dans un trailer compile, soit avec l'intégral de 45 minutes.Un show qui a également permis aux développeurs d'affirmer que les années passées depuiset l'évolution du genre shoot & loot ne le mèneront pas à copier bêtement les modèles deet autres: ce troisième épisode gardera exactement les mêmes bases que les anciens, et toujours sans système de lootboxes payantes.Sortie prévue le 13 septembre sur PC (via l'Epic Games Store), PlayStation 4 et Xbox One.