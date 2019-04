Oninaki s'offre des visuels et un trailer

Troisième projet du studio Tokyo RPG Factory qui n'a pas encore vraiment réussi à briller (et), le futurse livre un peu plus en détails avec divers visuels et surtout un trailer pour présenter le casting.Pour rappel et contrairement aux deux premières productions, il s'agira cette fois d'un véritable action-RPG se déroulant dans un monde où la mort n'est pas une fatalité puisque la réincarnation fait partie du cycle naturel… du moins sauf pour certaines âmes refusant de suivre cette voie en maintenant un lien avec le monde des vivants. Kagachi, héros de l'aventure, fait partie des « gardiens » chargés de corriger d'éponger ce genre de problématique.Sortie prévue cet été sur PC, PlayStation 4 et Switch.