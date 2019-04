SteamWorld Quest : trailer de lancement

Annoncé il y a seulement trois mois lors d'un Nindies,ne se fera plus attendre très longtemps et sans retard puisque le développeur passait juste nous en livrer le trailer de lancement en attendant ce jeudi 25 avril.Et après le MetroidVania puis le jeu de stratégie, place cette fois au RPG à base de cartes mais toujours avec la patte esthétique qui caractérise cette licence multi-genre, vendu 25€ et en exclusivité temporaire sur Switch.