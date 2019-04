Un remake du FPS ''XIII'' pour la fin d'année

Les plus jeunes ne sont peut-être pas au courant mais au début des années 2000, Ubisoft a lancé une adaptation de la bande-dessinéesous la forme d'un FPS plutôt sympathique mais ayant surtout fait parler de lui pour son rendu cell-shading.Et 16 ans plus tard, voilà que Microids nous en annonce un remake complet d'ores et déjà attendu pour le « 13 » novembre 2019 au moins sur PlayStation 4 (le communiqué est tombé sur le PS Blog) mais on imagine que tous les supports seront concernés.En voici d'ailleurs un teaser qui ne montre pas grand-chose pour le moment.