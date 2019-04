Samurai Shodown : nouveau trailer, Season Pass et date de sortie précise sur PS4 & One

SNK vient apporter des précisions sur le lancement dequi arrivera donc le 27 juin sur PlayStation 4 et Xbox One, suivi d'une version Arcade (cet été), Switch (fin d'année) et PC (2020).Un nouveau trailer est lâché pour enfin assister à la présentation des 16 personnages du roster, dont les trois inédits que sont Darli Dagger (déjà évoqué il y a quelques jours), Wu-Ruixiang (qui pourra user d'invocations en combat) et Yashamary Kurama, ancien samouraï assoiffé de vengeance depuis la faute judiciaire qui a mené à l'exécution de son géniteur.Et bien entendu, ces élus ne resteront pas éternellement au nombre de 16 puisqu'un Season Pass (à 15-20€, le prix européen reste à spécifier) sera au rapport pour récupérer sur la longueur 4 autres combattants.