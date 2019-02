Tokyo RPG Factory dévoile son troisième projet

Aprèset, le studio Tokyo RPG Factory revient avec un troisième projet :, déjà prévu pour cet été au moins sur Switch (on ne sait pas encore s'il s'agit d'une exclusivité).Toujours en 2D mais avec déjà un meilleur aspect esthétique, le titre nous proposera d'incarner Kagachi qui vogue seul pour sauver les âmes perdues dans le royaume des morts, non sans une certaine aide : il peut utiliser l'âme des démons pour combattre, avec pour chacun ses propres compétences, armes et classe associée.- Comme prévu, ça sortira aussi sur PS4 ainsi que PC.