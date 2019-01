Kingdom Hearts III : des vidéos pour illustrer les keyblades de précommande

Routine de notre époque mais une première pour la franchise,aura droit à des keyblades supplémentaires sous forme de bonus à la précommande et il faudra faire un choix en fonction de ce que vous souhaitez et de votre console : celle d'Amazon (version physique quel que soit le support) offre un boost de l'élément feu, celle du PlayStation Store un boost de l'élément glace, et enfin celle du Xbox Live se consacre à la foudre.Ce troisième épisode ne se fera plus trop attendre puisque prévu dans deux petites semaines, le 29 janvier précisément.