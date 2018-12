Devil May Cry 5 : trailer JP + collaboration Hyde

accueille deux nouveaux trailers, avec un premier qui sert à dévoiler la collaboration avec HYDE (L'Arc-en-Ciel) pour la conception d'un thème original, tandis que la deuxième offre un nouvel aperçu du trailer principal, mais cette fois avec les différentes voix japonaises (sur lesquels miseront on l'imagine une bonne partie des fans ici présents).Disposant actuellement d'une démo jouable sur Xbox One (mais d'autres sont à venir, et cette fois sur tous les supports), ce nouvel épisode sortira le 8 mars 2019.