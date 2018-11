Path of Exile se prépare pour la PS4

Pour répondre un peu de manière trollesque à Blizzard, le studio Grinding Gear Games choisit le bon moment pour reparler de son propre hack'n slash,, en annonçant que non seulement la MAJ 3.5.0 arrivera le 7 décembre sur PC et Xbox One, mais aussi et surtout que le dernier mois de l'année sera l'occasion de voir arriver une version PlayStation 4.En voici justement le trailer dédié.