Mega Man X Collection : trailer et date japonaise

Capcom précise ses plans concernant les compilationsavec donc comme prévu deux compilations (X1 à X4, et X5 à X8), toutes deux prévues pour le 26 juillet au Japon sur PS4 & Switch, incluant les choses suivantes :- Filtre en option pour les épisodes en pixels- Rehausse de la résolution pour ceux en 3D- Galerie de musiques et d'artworks- OAV Day of Digma- Boss RushPas encore de précisions pour l'occident mais rappelons que chez nous, PC et Xbox One seront également concernées pour ce retour.