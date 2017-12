Nouveau trailer pour Hokuto ga Gotoku

SEGA a tenu son premier Live sur, permettant de chopper un nouveau (gros) trailer de présentation, accompagné d'informations fraîches lâchées par la dernière édition du magazine Famitsu :- Il y aura du QTE où en appuyant au bon moment sur la touche Cercle en combat, on pourra user de techniques spéciales pour infliger davantage de dégâts.- Les ennemis laisseront du loot, comme des armes temporaires, divers objets ou des items de collection.- Une jauge de limite sera présente, se remplissant à chaque ennemi vaincu et permettant de faire passer Kenshiro en mode « Burst ».- Coté menu de personnalisation, les gemmes et talismans permettront de débloquer de nouvelles techniques, comme le « Tensho Honretsu ».Sortie prévue le 8 mars au Japon, exclusivement sur PS4.