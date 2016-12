Nos impressions sur Destiny (bêta PS4)

Impressions :

Après l'Alpha, Bungie a donc ouvert les portes d'une bêta pouret c'est du coté de la version PlayStation 4 que nous nous sommes tournés pour savoir s'il y avait suffisamment de raisons de l'attendre. Et des raisons, il y en a une pelletée tant nous avons pris notre pied tout au long de cet essai d'une dizaine de jours. Alors oui, le titre n'est peut-être pas destiné (...) à plaire à la totalité des fans de FPS dont une bonne tranche restera probablement sur les habituels fondamentaux (Call of quoi) mais si vous êtes partie des quelques dix millions de joueurs fans de, vous pouvez tenter de passer par la case précommande si ce n'est déjà fait. Car même s'il s'agit d'une toute nouvelle licence,est sans contestation possible une sorte d'évolution spirituelle de la franchise phare de Microsoft.Oserait-on même dire qu'il s'agit d'unreskiné ? On ose. L'univers est certes différent mais impossible pour un fan qui squatte la licence Xbox depuis 12 ans de ne pas ressentir en quelques secondes toute l'essence de cette dernière. Dès l'introduction de la bêta, et après avoir créé notre personnage en choisissant l'une des trois races possibles avec un choix assez limité coté personnalisation, on est directement accueilli par une sorte d'équivalent au Guilty Spark en moins fourbe, qui va nous servir d'assistant pour le reste de l'aventure. Dès lors, on repère toutes les références à la saga de Master Chief coté sensation. Le feeling est identique, la nervosité aussi, les boutons sont les mêmes et on les similitudes ne s'arrêtent pas là : certaines animations chez les ennemis, les vaisseaux de largage (qui nous attaquent de la même façon dès qu'on tire dessus)... C'est à la fois étrange et trippant,n'ayant absolument plus rien à prouver dans son gameplay et Bungie va rapidement prouver qu'il ne s'agit pas d'une simple copie de leur propre formule.Première grosse différence :adopte la formule des zones ouvertes. On n'est pas non plus dans l'open-world (ce qui est assez logique pour un titre qui se déroulera sur plusieurs planètes) mais une fois la mission débutée, on a droit à une absence totale de temps de chargement, ni même d'astuces trop visibles du genre une porte qui met un temps fou à s'ouvrir ou un ascenseur qui met deux minutes pour grimper d'un étage. Une très bonne chose même si cela se ressentira un peu sur le plan technique, sans parler du fait qu'il s'agit aussi d'un jeu cross-gen. Le frame-rate en 30FPS est incroyablement stable mais malgré une patte esthétique au top, difficile d'être impressionné par les extérieurs (là encore pour ce qu'on en a vu), contrairement aux intérieurs qui eux pour le coup peuvent se montrer superbes selon l'endroit. Notons également des temps de chargement souvent très longs pour débuter une mission, même si on attendra tout de même la version finale pour ne pas placer un jugement trop hâtif.Concernant le jeu lui-même, cela se présente comme un enchaînement de missions qui pourront nous emmener sur diverses planètes, sachant que la Terre était à l'honneur dans cette bêta. Malheureusement, pour le moment, la formule adoptée semble plus proche d'unque d'un vrai, avec une mise en scène restreinte et des objectifs très lambdas, consistant généralement à nous rendre d'un point A à un point B (puis éventuellement C, D...) en blastant tout ce qui se trouve sur notre route jusqu'à parfois atteindre ce qu'on pourrait appeler une zone sans respawn. Car en effet, si mourir nous fait généralement réapparaître directement quelques dizaines de mètres en arrière sans interrompre le jeu (les ennemis tués le reste), les zones importantes nous obligent à prendre sérieusement en compte notre barre de vie, qui remonte comme d'habitude en se cachant, pour éviter la mort et le « vrai » retour au checkpoint en devant tout recommencer. Bien entendu, si vous êtes en groupe, vos coéquipiers pourront vous relever pour éviter ce genre de tracas.Chaque mission peut-être refaite à loisir pour gagner de l'expérience et des compétences (qui suivent une obtention prédéfinie), et éventuellement de l'équipement. Car contrairement à la saga désormais estampillée 343i, il est impossible de ramasser une arme sur le champ de bataille. Il faudra donc s'équiper avant la mission avec trois types d'armes qui peuvent parfois bénéficier d'un level-up voir d'une attaque élémentaire (ou même les deux). Au final, la seule chose que l'on ramassera en mission seront des munitions, de l'argent et des sortes de plans à analyser dans la ville qui servira de HUB central. Dans cette dernière, et comme dans tous MMO, on pourra passer des dizaines de minutes pour acheter du nouveau matos en fonction de vos affiliations avec chaque clan, débloquer des emblèmes ou encore mettre en place des défis classiques (exemple : tuer x ennemis en headshot sans mourir), servant là encore à puiser quelques milliers de point d'xp supplémentaires.Et forcément, comme prévu, le jeu est indéniablement orienté vers le multijoueurs. Certes, on peut tout à fait pratiquer les missions principales en solo, mais il faudra tout de même prendre en compte que la connexion online reste obligatoire, un vrai défaut pour beaucoup qui devront du coup faire avec l'habituel problème incarné par l'absence de « pause ». Rien de grave en ville, mais bien plus embêtant si vous avez une urgence alors que vous êtes en pleine mission. Et ne comptez pas trop vous mettre dans un coin en espérant passer outre les ennemis : ces derniers ont droit à un respawn toutes les trente secondes avec arrivée d'un vaisseau qui n'aura aucun mal à vous déloger de loin. Frustrant pour un certain public donc, mais évidemment trippant pour les amateurs de coop qui n'auront aucun mal à trouver des alliés (surtout en ville) afin de retourner dans les missions en boostant la difficulté et donc les récompenses.Du lourd... mais une jolie zone d'ombre quand même. N'y allons pas par quatre chemins : le multi (PVP) nous a cruellement déçu, ce qui est une jolie aberration pour un développeur comme Bungie qui a réussi à faire deun fleuron du genre. Pourtant, les bases sont exactement les mêmes, jusque dans l'utilisation de véhicules et le peu de maps vus semblent offrir de la variété, certaines étant très larges quand d'autres jouent plus la carte du close-combat à la. Malheureusement, l'équilibrage est à se mettre une balle tant du coté des classes que des armes qui paraissent cheatés face à d'autres, sans parler des améliorations propres à chacun (heureusement, le niveau de l'arme n'est pas pris en compte). Alors évidemment, nous sommes dans un MMO et il est logique que les joueurs souhaitent profiter de leur stuff pour faire la différence mais il aurait fallu (ou plutôt « il faudrait » vu qu'il n'est jamais trop tard) impérativement ajouter un multi classique où tout le monde serait à la même enseigne afin d'offrir un véritable rapport de skill pour éviter de belles frustrations face à des adversaires trop avancés, chose qui pourrait en faire fuir certains.Après une attente interminable, Bungie prouve qu'il a quasiment toutes les cartes pour imposer sa licence comme un des piliers de la génération en cours. Du Halo sauce MMO avec pour l'heure tous les bons aspects (coop, xp, loot, durée de vie qui s'annonce énorme...) comme les mauvais (missions très simplistes, répétitif en solo...). Plus qu'à attendre le 9 septembre pour se faire un avis plus complet, en souhaitant que l'équipe profite du temps qu'il reste pour améliorer certains points, particulièrement du coté de l'équilibrage en PVP.