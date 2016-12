Nos impressions sur Mario Maker (Wii U)

Impressions :

Annoncé au beau milieu de nombreux autres gros titres,est un « jeu » au sens le plus large du terme. Nous sommes en effet plus devant une application qu'un simple jeu. Le principe est simple : avec le GamePad, vous allez pouvoir créer un niveau d'un Mario en side-scrolling de A à Z. Pour cela, vous allez pouvoir disposer de plusieurs outils allant du simple point d'interrogation au bloc champignon, sans oublier le tuyau vert, ou encore les briques. Tout ce que l'on peut retrouver dans un jeu classique de la saga Mario en somme est ici présent. Si vous êtes un fan du plombier rouge, alors vous ne devriez pas avoir trop de mal à retrouver vos habitudes et il faut également noter que les ennemis sont aussi au rendez-vous, comme les Piranhas et les Koopas. Pour placer tout ça, il suffit de passer en mode édition pour qu'une grille transparente apparaisse au-dessus du niveau. Avec le stylet vous allez pouvoir toucher l'objet ou l'ennemi de votre choix afin de le placer où bon vous semble.Vous pouvez tout combiner, et donc potentiellement proposer un niveau diabolique et bourré de pièges. La petite touche sympa est à mettre du côté de l'option qui permet de passer en temps réel d'un environnement à l'esthétiqueou alors façon 8-bits comme les plus vieux épisodes de la franchise (surtout le premier). Il y a également quelques fonctionnalités intéressantes pour annuler une action, ou au contraire tout effacer, on peut également tester immédiatement un élément du niveau que vous venez de créer. Si tout se déroule sur l'écran du GamePad, on peut évidemment visualiser tout ça sur un grand écran.Le hic, c'est qu'on a très vite fait le tour deou plutôt de la démo qui nous a été offerte dont le contenu ne laissait pas trop de place à l'imagination. S'il y a déjà plusieurs éléments et ennemis uniquement en provenance de l'univers Mario, ça reste assez limité dans l'ensemble pour le moment. Même chose au niveau du décor que l'on peut construire : dans cette version d'essai, il n'était pas (encore ?) question de pouvoir y ajouter des passages secrets (malgré la présence des tuyaux), ou de changer l'herbe pour de la lave. En l'état, les outils de création sont donc très simples, trop même, et n'espérez pas créer un gigantesque niveau car ce n'est tout simplement pas possible : il est limité à trois écrans. En fait, ce qui va surtout nous faire patienter, c'est le potentiel qui émane du projet. Si Nintendo va très loin dans l'idée, on pourra sans doute avoir une véritable équivalence àsur Wii U, mais on ne peut pour l'instant aller plus loin que de la supposition malgré les déclaration du responsable du projet sous-entendant d'autres skins à annoncer ou encore à un éditeur musical. Et lorsque l'on demande s'il est prévu de pouvoir partager nos créations, pas la moindre réponse.Mario Maker a beaucoup de potentiel, c'est un fait, mais pour autant, la démo qui nous fut présentée était trop limitée pour convaincre pleinement. On s'amuse, mais uniquement pendant quelques minutes. Le manque de terrain de jeu empêche les plus grandes folies, et s'il faut néanmoins admettre que c'était vraiment très accessible grâce à l'écran tactile du GamePad, on attendra de voir jusqu'où les développeurs souhaiteront aller avec ce projet. Réponse courant 2015.