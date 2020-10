Publicité directement intégrée dans NBA 2K21 : 2K Sports évoque une simple ''erreur''

Hier, nous apprenions que par le biais d'une MAJ post-launch,se mettait à introduire des publicités réelles durant les temps de chargement, le genre de pratique qui fait toujours gronder sur un titre vendu plein pot et déjà fourni en micro-transactions.EA avait tenté la même chose avant de faire marche-arrière tout en s'excusant, et c'est au tour de 2K Sports de dresser un communiqué pour nous dire… qu'il s'agit d'une erreur. Voilà. Alors on ne sait pas, peut-être que effectivement, un stagiaire a pris une publicité Oculus Quest 2 pour la mettre dans le jeu sans en informer la hiérarchie, tout ça...Et bref on nous promet apparemment que cela n'arrivera plus.