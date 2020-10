Devil May Cry 5 SE : les détails du lancement et une date pour la version boîte Devil May Cry 5 SE : les détails du lancement et une date pour la version boîte

Capcom précise les plans du lancement de Devil May Cry 5 : Special Edition et le Japon aura donc sa version boîte dès le 12 novembre sur PS5 avec même une édition spéciale pour l'équivalent de 110€ HT (avec T-Shirt, artbook, OST…), l'Europe devra attendre le 1er décembre, sur PlayStation 5 comme sur Xbox Series.



Pour rappel, concernant les ajouts de cette Special Edition, car c'est un peu le bordel :



- Vergil jouable (*)

- Mode Turbo 20 % (**)

- Mode Chevalier Sombre Légendaire (**)

- Bonus de l'édition Deluxe et Color Pack Ex inclus

- 4K/30FPS + Ray-Tracing (***)

- 1080p/60FPS + Ray Tracing (***)

- 1080p/120FPS sans Ray Tracing



(*) Vergil arrivera également sur PC/PS4/One plus tard (pas plus d'infos).

(**) Ces modes ne sont pas compatibles avec le Ray Tracing.

(***) Le Ray Tracing n'arrivera sur Xbox Series que le 19 novembre via une MAJ.



On rappelle que cette édition sera vendue 39,99€, sans upgrade gratuite.