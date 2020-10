Supermassive souhaite à nouveau tenter autre chose que de la narration Supermassive souhaite à nouveau tenter autre chose que de la narration

Occupé à terminer Little Hope pour la fin du mois tout en planchant probablement en simultané sur le troisième jeux de la saga The Dark Pictures (8 jeux seraient prévus, en fonction du succès évidemment), Supermassive Games semble néanmoins vouloir proposer quelque chose de neuf et loin de ses habitudes « narratives ».



Le développeur cherche en effet deux nouvelles recrues ayant de l'expérience dans le système de combat en temps réel, avec tout ce que ça implique (moveset, IA, progression…), laissant donc entendre un jeu d'action qui tournerait d'ailleurs sous Unreal Engine 4, et sur plusieurs plates-formes, ce qui de fait élimine le fameux titre en partenariat avec Stadia sauf s'il s'agit d'une exclusivité temporaire.



Dans tous les cas, on espère vivement une réussite pour les développeurs vu que, la dernière fois qu'ils se sont écartés de la narration, ce fut pour le FPS Bravo Team (et ce fut douloureux à tester).