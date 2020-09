Charts US : le bilan du mois d'août Charts US : le bilan du mois d'août

L'institut NPD vient de lâcher son rapport complet sur l'état du marché US en août 2020, toujours en hausse notable par rapport à 2019 et pour les mêmes raisons que depuis plusieurs mois : la place importante de la Switch et la pandémie qui pousse à la consommation pour oublier le quotidien et accessoirement rester chez soi.



Dans les grandes lignes :



- Marché global en hausse de 37 % par rapport à août 2019 (3,3 milliards de dollars).

- Sur l'ensemble de l'année, hausse de 23 % par rapport à 2019.

- Comme déjà indiqué sur la home, la Switch reste leader et signe le meilleur mois d'août jamais effectué pour une console, quel que soit le constructeur.

- Si la manette DualShock 4 est l'accessoire le plus vendu d'août, Microsoft remporte actuellement l'année sur tous les secteurs : l'accessoire le plus vendu de 2020 est la Xbox Elite S2, le casque le plus vendu est le Xbox One Ear Force Recon 70, et le volant est que Logitech G920 DF Xbox One.



- Comme à chaque mois d'août depuis 21 ans (et oui), le leader software est évidemment Madden NFL, encore en hausse par rapport à l'année précédente. Il s'agit de la licence sportive la plus vendue de l'histoire sur ce marché, mais aussi la troisième licence la plus puissante du marché (tous genres confondus).

- Toujours chez EA, UFC 4 fait le meilleur lancement de la série.

- FFVII Remake est de retour dans le classement grâce à diverses promos.

- Là encore, comme indiqué en home, Zelda : Breath of the Wild intègre le top 10 des jeux les plus vendus de l'histoire de Nintendo aux USA.





MEILLEURES VENTES SOFTWARE AOÛT 2020 (USA)

- Classement par valeur.

- Pas de ventes numériques sur PC hors Steam.

- Ventes eShop non inclues



1. Madden NFL 21

2. EA Sports UFC 4

3. Call of Duty : Modern Warfare

4. Ghost of Tsushima

5. Animal Crossing : New Horizons

6. Ring Fit Adventure

7. Mario Kart 8 Deluxe

8. Super Smash Bros. Ultimate

9. Paper Mario : The Origami King

10. Mortal Kombat 11



11. The Legend of Zelda : Breath of the Wild

12. The Last of Us : Part II

13. Minecraft PS4

14. PGA Tour 2K21

15. New Super Mario Bros. U DX

16. Super Mario Party

17. Rainbow Six Siege

18. Super Mario Odyssey

19. Final Fantasy VII Remake

20. Luigi's Mansion 3





MEILLEURES VENTES 2020 (USA)

- Classement par valeur.

- Pas de ventes numériques sur PC hors Steam.

- Ventes eShop non inclues



1. Call of Duty : Modern Warfare (=)

2. Animal Crossing : New Horizons (=)

3. The Last of Us : Part II (=)

4. Final Fantasy VII Remake (=)

5. Ghost of Tsushima (=)

6. Madden NFL 21 (NEW)

7. Dragon Ball Z Kakarot (-1)

8. MLB The Show 20 (-1)

9. Mario Kart 8 Deluxe (=)

10. Mortal Kombat 11 (=)



Viré du classement : Resident Evil 3 Remake