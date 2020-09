Rainbow Six Siege aussi sur PS5 et SX Rainbow Six Siege aussi sur PS5 et SX

Entre GTA Online, Fortnite, Rocket League et Destiny 2, on commence à avoir l'habitude de ces jeux multi à longue carrière qui vont opérer la transition Next Gen plutôt que de tenter une suite, et c'est maintenant Rainbow Six Siege qui rejoint la danse avec un lancement PlayStation 5 et Xbox Series pour la fin d'année, s'offrant le combo 4K/120FPS.



Comme le veut la coutume, du moins chez la plupart, on aura l'upgrade gratuite, la possibilité de récupérer sa progression mais également du cross-play, néanmoins limité aux mêmes familles de consoles.



En attendant, le titre poursuit sa carrière avec « L'Opération Shadow Legacy » qui voit la carte Chalet refaite et surtout l'arrivée de l'agent Zero, plus connu sous le nom de Sam Fisher, décidément présent partout sauf dans un jeu qui lui est dédié. Les possesseurs du Pass 5 peuvent y jouer depuis cette nuit, les autres attendront le 17 septembre pour le débloquer.