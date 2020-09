Streets of Rage 4 : 1,5 million de téléchargement + nouvelle MAJ disponible

Indéniable réussite,aura réussi à attirer du monde pour un genre considéré comme mort : DotEmu annonce avoir dépassé les 1,5 million de téléchargement, chiffre que l'on préférera prendre avec un certain recul puisque le communiqué « oublie » d'indiquer si l'on parle de ventes brutes, ou si le Game Pass est inclus dans l'équation.Bref, toujours est-il que cette actualité sert également à signaler la disponibilité d'une nouvelle MAJ faite de 80 correctifs à retrouver, incluant un boost d'intérêt pour le pauvre Axel, désormais plus rapide et avec un recovery moindre.