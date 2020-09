Crystal Dynamics recrute pour un nouveau projet AAA, avec du PVP et du PVE Crystal Dynamics recrute pour un nouveau projet AAA, avec du PVP et du PVE

Que ce soit dans son édition Deluxe (depuis mardi) ou la standard (aujourd'hui même), aujourd'hui marque pour Crystal Dynamics le lancement de Marvel's Avengers, titre destiné « si tout se passe comme prévu » à une longue carrière avec tout un tas de MAJ de contenu, toujours gratuit dans les grandes lignes sauf si vous voulez payer pour aller plus vite.



Mais bref, il semblerait que le studio commence déjà à parler avenir plus lointain, certains ayant repéré de nouvelles offres d'emploi pour un « nouveau AAA en cours de développement », qui réclame de l'expérience dans des projets « action-aventure à la troisième personne » et qui aura des composantes multijoueur aussi bien en terme de PVE que de PVP, contrairement d'ailleurs au précité qui ne propose pas d'affrontements entre joueurs, probablement pour des soucis d'équilibrage.



Toute la question est maintenant de quoi on parle et il est fortement probable que l'on tourne sur un nouveau chantier Marvel, Square Enix ayant signé un contrat pour plusieurs jeux.