Game Pass : le programme de septembre (P.1) Game Pass : le programme de septembre (P.1)

On rappelait à l'instant que Resident Evil 7 devait sous peu arriver dans le Game Pass et, coïncidence, Microsoft nous livre justement le programme de la première moitié du mois de septembre, aussi bien sur PC que Xbox One. Voici donc.



Disponible :

- Crusader Kings III (PC)



3 septembre :

- Resident Evil 7 (PC et Xbox)

- The Jackbox Party Pack 4 (Xbox)

- Tell Me Why : Episode 2 (PC et Xbox)

- Touhou Luna Nights (PC et Xbox)

- World War Z (PC)



8 septembre :

- Star Renegades (PC)



10 septembre :

- Disgaea 4 Complete+ (PC)

- Hotshot Racing (PC et Xbox)

- Tell Me Why : Episode 3 (PC et Xbox)



A venir plus tard dans le mois :

- Destiny 2 : Shadowkeep & Forsaken





Ils quittent le programme ce mois-ci :

- NBA 2K20 (aujourd'hui même)

- Red Dead Redemption 2 (7 septembre)

- Jump Force (15 septembre)

- Gonner : Blueberry Edition (15 septembre)