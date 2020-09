TGS 2020 : une annonce importante pour Koei Tecmo, accompagnée de deux nouveaux Dynasty Warriors TGS 2020 : une annonce importante pour Koei Tecmo, accompagnée de deux nouveaux Dynasty Warriors

On continue de parler TGS en regardant du coté de Koei Tecmo qui annonce la présence de 10 de ses titres, en comptant néanmoins le mobile & co, mais on pourra au moins retenir divers choses.



Le 26 septembre se tiendra en effet un panel en deux parties, la première pour une large présentation d'Atelier Ryza 2 toujours prévu pour la toute fin d'année (voir janvier 2021 chez nous), la seconde pour un titre encore non annoncé et de haute importance.



Mais ce n'est pas tout car le lendemain (le 27 donc), l'éditeur fêtera les 20 ans de la franchise Dynasty Warriors avec non pas un mais deux nouveaux titres dévoilés. On rappelle que selon les propos même du producteur, il y a davantage de chance pour que l'on revienne à l'ancienne formule après l'échec de Dynasty Warriors 9.