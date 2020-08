Conférence GamesCom Live : 4 titres supplémentaires dévoilés (13 connus sur 38) Conférence GamesCom Live : 4 titres supplémentaires dévoilés (13 connus sur 38)

Geoff Keighley continue de dérouler la liste des représentants pour la conférence GamesCom Live de ce jeudi 27 août qui se déroulera de 20h00 à 22h00 (et même dès 19h30 par la présence d'un pré-show) et sachez que quatre titres supplémentaires viennent d'être rajoutés, soit 13 sur les 38 annoncés.



Sont ici concernés Wasteland 3 qui profitera de ces projecteurs juste avant son lancement vendredi, Age of Empires III : Definitive Edition déjà très attendu par la classe PCiste, Little Nightmares II qui sera la seconde et dernière collaboration entre Tarsier et Bandai Namco (le studio ayant été racheté par Embracer Group) et enfin le retour de Medal of Honor, signé Respawn mais exclusif au marché VR.



Les titres confirmés pour le moment (38 en tout) :



- Ratchet & Clank : Rift Apart

- Doom Eternal (DLC 1)

- Fall Guys (Saison 2)

- Star Wars Squadrons

- World of Warcraft : Shadowlands

- Mafia : Definitive Edition

- Spellbreak

- Destiny 2 : Beyond Light

- Call of Duty Black Ops : Cold War

- Little Nightmares II

- Wasteland 3

- Age of Empires III : Definitive Edition

- Medal of Honor VR : Above & Beyond



(La news sera mise à jour à chaque nouveau titre annoncé)