GamesCom : une conférence de 2h GamesCom : une conférence de 2h

La conférence d'ouverture de la GamesCom approche doucement, le 27 août pour rappel, et Geoff Keighley va comme de coutume livrer quelques informations au fur et à mesure pour monter la sauce, en commençant aujourd'hui par révéler que le show durera deux bonnes heures, avec plus de 20 jeux au programme.



Certains seront teasés à partir de demain et en attendant, voici une liste non exhaustive des éditeurs présents lors de l'event, ce qui ne veut pas dire qu'ils seront forcément à la conférence :



- Microsoft Xbox

- Bethesda

- Activision Blizzard

- Koch Media

- Ubisoft

- Electronic Arts

- Sega

- Bandai Namco

- Wargamming.net