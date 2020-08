Forza Horizon 3 bientôt supprimé du Store, et Forza Motorsport 8 (probablement) Full Next Gen

Double-news pour la franchise Forza avec tout d'abord en mauvaise nouvelle l'annonce de la disparition programmée de l'excellentsur le Xbox Store, et ce à compter du 27 septembre prochain. Une routine dans ce type de jeu : les droits d'exploitation des véhicules (et musiques) sont évidemment sur un temps limité.Bien sûr, si le jeu n'apparaîtra plus passé cette date, ceux qui l'ont déjà acheté en dématérialisé auront tout loisir de le télécharger à nouveau, et justement dans le cadre de ces futurs adieux, le titre s'offre une dernière promotion : 9,99€ seulement, et 23,99€ pour la version Ultimate.Enfin en second point, sachez que tout porte à croire que(ou quel que soit son nom) sera bien un projet purement Next Gen : si le trailer de base ne mentionnait que PC & SX, Microsoft lève maintenant les derniers doutes en effaçant la mention « Smart Delivery » de la fiche de ce nouvel épisode, encore non daté.