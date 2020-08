Charts UK : l'indifférence pour Fast & Furious Charts UK : l'indifférence pour Fast & Furious

Nouveau rapport venu du Royaume-Uni où l'on reste dans le calme dû à la faiblesse du calendrier, l'unique entrée de la semaine étant Fast & Furious : Crossroads que vous ne verrez même pas ci-dessous puisque entrant à la 17e place, ce qui est une certaine déception vu la popularité de la licence. Il faut dire aussi qu'en terme de rendu technique…



Bref du coup, on signalera que Animal Crossing : New Horizons reprend son trône face à Ghost of Tsushima, que The Last of Us II quitte le top 10 après une présence de 8 semaines (ce qui est rare pour un AAA à notre époque) et enfin le retour de FIFA 20 qui a profité d'une dernière vague de promotion avant le nouveau cru prévu le mois prochain.



1. Animal Crossing : New Horizons (+1)

2. Ghost of Tsushima (-1)

3. Mario Kart 8 deluxe (+1)

4. FIFA 20 (+14)

5. Minecraft Switch (+5)

6. F1 2020 (-1)

7. Paper Mario : The Origami King (-1)

8. Grand Theft Auto V (+1)

9. Ring Fit Adventure (+2)

10. 51 Worldwide Games (+2)