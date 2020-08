[FY] Avec FFVII et la pandémie, Square Enix s'offre un +250% de bénéfices [FY] Avec FFVII et la pandémie, Square Enix s'offre un +250% de bénéfices

SEGA continue d'être actuellement l'exception parmi les éditeurs qui ont pu profiter de la pandémie, Square Enix affichant à son tour un superbe rapport fiscal pour ce printemps avec l'équivalent de 115 millions d'euros de bénéfices, soit bientôt le quadruple de l'année dernière à la même période.



Tous les voyants sont au vert, autant dans le secteur MMO (merci FFXIV) que sur mobile (Dragon Quest Walk, etc) mais aussi plus globalement le secteur « HD » qui fait en un seul trimestre presque aussi bien que tout ce que square Enix avait engrangé durant la précédente année fiscale. Rien d'étonnant vu la faiblesse du calendrier l'année dernière, alors qu'il y a eu cette fois Final Fantasy VII Remake saupoudré du sympathique Trials of Mana.



Les prochaines cartouches majeures attendront encore un moment mais l'éditeur a de quoi gratter encore jusqu'au 31 mars 2021 avec Marvel's Avengers, pourquoi pas Outriders sans oublier Bravely Default 2 qui doit arriver d'ici la fin d'année.