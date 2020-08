[FY] Capcom continue de faire rentrer l'argent avant le départ de la Next Gen [FY] Capcom continue de faire rentrer l'argent avant le départ de la Next Gen

On commence sérieusement à se répéter mais il n'y a guère le choix puisque le constat est le même tous les trois mois : Capcom continue encore et toujours de récolter le fruits de ses AAA sortis sur cette génération, bouclant un nouveau trimestre record pour le premier trimestre (avril/mai/juin) de l'année fiscale en cours avec l'équivalent de 190 millions d'euros en CA, pour environ 63 millions de bénéfices nets (+20 millions par rapport à l'année dernière).



Un bon lancement pour Resident Evil 3 Remake (aucun chiffre officiel pour le moment) et surtout des ventes dématérialisées en hausse grâce à la magie du confinement, l'ensemble permettant un tel bilan pour contrer une évidente baisse d'un secteur qui lui fut forcément impacté par le « Restez chez soi » : les salles d'arcade.



Reste maintenant la grande inconnue de l'avenir car si l'on excepte le suivi de Street Fighter V (l'ultime saison, qui se dévoilera ce 5 août), l'éditeur n'a encore rien communiqué de manière officielle, si ce n'est Resident Evil Village mais sur lequel on n'a rien de plus précis qu'un vague 2021.