La QuakeCon ''2020'' débutera le 7 août La QuakeCon ''2020'' débutera le 7 août

Bethesda précise son programme pour la QuakeCon 2020, exceptionnellement renommée « QuakeCon at Home » vu qu'il s'agira évidemment d'un format totalement numérique pour faire face à la pandémie, et ça débutera le 7 août à 18h00 pour deux jours de live non-stop.



Le premier communiqué vante déjà son principe communautaire dont les détails restent à spécifier, avec du tournoi à gogo et plein d'occasions de lâcher des billets pour diverses œuvres caritatives, incluant la protection des animaux avec l'achat de T-Shirt « Dogvahkiin » et « Catodemon ».



Et sinon, concernant l'actualité ? Eh bien c'est un peu le flou total pour le moment mais vu que Bethesda n'a absolument RIEN prévu cette année coté conférence maison, on ne peut qu'espérer que l'occasion soit toute trouvée pour lever le voile sur les extensions solo promises pour Doom Eternal, et pourquoi pas Wolfenstein III qui a tout de même été confirmé par Pete Hines en septembre 2018.