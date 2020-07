Charts UK : F1 2020, meilleur lancement pour un jeu Codemasters depuis 2017 Charts UK : F1 2020, meilleur lancement pour un jeu Codemasters depuis 2017

Nouveau rapport venu du Royaume-Uni pour signaler l'excellent lancement de F1 2020, faisant 22 % de mieux que le précédent cru et étant tout simplement la meilleure sortie d'un jeu Codemasters depuis 2017. Toujours sans inclure le dématérialisé.



Les deux autres sorties de la semaine viennent de la Switch et peuvent être considérées comme des flops même si l'on en attendait pas grand-chose : Story of Seasons : Friends of Mineral Town (remake du Harvest Moon GBA) démarre à la 21e place, tandis que Deadly Premonition 2 squatte les profondeurs (32e).



1. F1 2020 (N)

2. Animal Crossing : New Horizons (+1)

3. The Last of Us : Part II (-2)

4. Mario Kart 8 Deluxe (+7)

5. Minecraft Switch (+1)

6. Grand Theft Auto V (-1)

7. Call of Duty : Modern Warfare (=)

8. Luigi's Mansion 3 (+1)

9. Marvel's Iron Man VR (-7)

10. Crash Bandicoot N.Sane Trilogy (+8)