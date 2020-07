Taiko no Tatsujin (Switch) passe le million Taiko no Tatsujin (Switch) passe le million

Bandai Namco annonce que Taiko no Tatsujin : Drum ‘n' Fun a dépassé le cap symbolique du million d'unités écoulés à travers le monde, soit peut-être le plus gros succès de l'histoire de la franchise même si l'on manque de données à ce sujet. Dans tous les cas, il faut reconnaître qu'outre le format bien adapté au genre, la Switch aura bénéficié en occident d'une meilleure visibilité que la version PS4 (qui avait dû se contenter du dématérialisé, et sans le tambourin).



Bref, l'éditeur tient à fêter cela avec tout d'abord une MAJ gratuite le 9 juillet au Japon (pas encore de date pour l'Europe) qui offrira 10 morceaux supplémentaires avec dedans du God Eater, SoulCalibur II, Tekken 6 ou encore Mr Driller.



A cela s'ajoutera une autre MAJ durant l'été, tout aussi gratuite, proposant un mode tournoi à 8 joueurs.