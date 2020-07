Au Japon, Animal Crossing : New Horizons dépasse les 5 millions de ventes (en physique) Au Japon, Animal Crossing : New Horizons dépasse les 5 millions de ventes (en physique)

Le groupe Famitsu n'a pas eu la patience d'attendre demain (les charts donc) pour annoncer que Animal Crossing : New Horizons venait de dépasser la barre des 5 millions de ventes au Japon, soit l'un des plus grands succès de la dernière décennie.



On pourrait même aller plus loin en parlant d'un des plus gros succès de l'histoire du Japon puisqu'en incluant le dématérialisé, le titre doit avoir dépassé les 6 millions pour être probablement dans le top 3 (devant Pokémon Or & Argent). Même si l'on manque de précisions vu l'âge des produits, la deuxième place est amplement de l'ordre du possible (le tout premier Super Mario Bros à 6,8 millions) tandis qu'il faudra suer un peu pour oser prétendre détrôner la Gen 1 de Pokémon a plus de 10 millions.