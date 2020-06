Diablo IV donne quelques nouvelles Diablo IV donne quelques nouvelles

Toujours sans la moindre date de sortie, Diablo 4 continue son développement dans son coin même si la promesse est tenue de nous livrer l'état d'avancée à chaque trimestre. Le dernier rapport est d'ailleurs paru avec quelques artworks et visuels « pré-alpha » ci-dessous, permettant surtout de repartir avec une poignée d'informations :



- Malgré ses mécaniques qui ne datent pas d'hier, ce quatrième épisode aura droit à une petite évolution en terme de narration, avec notamment des plans rapprochés lors des dialogues (et des animations) ainsi que de vraies cinématiques temps-réel lors des séquences d'importance, où le héros gardera son équipement in-game.



- Plus social que jamais, Diablo 4 restera néanmoins une expérience solo/coop dans ses bases. Pour expliquer, l'évolution dans la campagne sera instancié, notamment dans les donjons, mais les choses s'ouvriront à chaque étape. En exemple simple, une ville parcourue au départ en solo ou avec des amis deviendra par la suite un Hub où vous pourrez rencontrer d'autres joueurs au hasard. Même chose sur les routes, et bien entendu lorsque vous débarquez (par hasard ou non) dans une zone d'event.

- Ce qui compte pour Blizzard, c'est que rien ne sera jamais obligatoire. Même si vous faîtes face à un event en cours, rien ne vous empêche de faire marche arrière et contourner la zone pour reprendre le fil de la campagne.



- Tout cela sera en adéquation avec ce que les développeurs nomment le « Sanctuaire », donc le monde ouvert qui proposera son lot d'activités et d'exploration au dehors du fil conducteur. On y trouvera par exemple des forts à nettoyer seul ou avec des potes, pour les transformer en avant-poste où se trouveront divers PNJ (et les quêtes/marchants qui vont avec).

- D'ailleurs, même si l'on s'en doutait, le PVP sera évidemment au rendez-vous histoire de se détendre en décalquant la face des opportunistes avant de retourner faire de même contre les streums vomis par l'enfer.



C'est tout pour le moment et rendez-vous dans quelques semaines pour le prochain rapport.