A trois ans de la fin de son partenariat, EA veut encore ''doubler la mise'' avec Star Wars A trois ans de la fin de son partenariat, EA veut encore ''doubler la mise'' avec Star Wars

Les heures sombres du lancement de Star Wars Battlefront II et la gronde de Disney s'éloignent doucement aux yeux d'Electronic Arts qui aujourd'hui annonce vouloir « doubler la mise » sur la production de jeux Star Wars, qui malgré les polémiques enchaînent les succès entre Battlefront justement (35 millions de ventes pour les deux épisodes), Star Wars Jedi : Fallen Order qui a dépassé les 10 millions, ou encore le gros « succès » du jeu mobile Galaxy of Heroes.



On peut donc s'attendre à de nouvelles annonces à venir en plus de celle récente du Star Wars Squadrons qui arrivera le 2 octobre (40€, compatible VR, aucune micro-transactions) et les sous-entendus clairs d'une suite à Star Wars Jedi. Reste néanmoins la grande question du timing car le partenariat avec Disney prendra officiellement fin dans trois ans, et on en vient à se demander si une nouvelle négociation n'a pas été effectuée depuis pour prolonger, même en dehors d'une exclusivité d'exploitation.