Star Wars Squadrons : la VR a été prise en compte dès le début du développement

Revenant sur l'annonce récente de, le directeur créatif Ian Frazier a confirmé que, comme l'indiquait la première présentation de gameplay et donc contrairement aux titres de Factor 5, cette nouvelle expérience se jouera uniquement en vue subjective et pour cause : tout commeil y a quelques années, le chantier a été totalement conçu en prenant compte de la VR.Et même s'ils ne le disent pas directement, Motive comme Electronic Arts mettent en avant le fait quefait partie de ses jeux de la rédemption pour l'éditeur, celui qui un temps se faisait lourdement critiqué pour baser son catalogue uniquement sur des jeux à suivi et des simulations de sport.Il y a désormais les jeux EA Originals, il y a euqui a rencontré un bon succès malgré son expérience 100 % solo, et il y a maintenantqui même s'il n'oubliera pas le multi, prend le risque de baser la moitié de son chantier sur la VR, un marché encore émergent.Reste à découvrir l'intérêt de tout cela, chose que l'on verra le 2 octobre prochain sur PC, PlayStation 4 et Xbox One (aucune version Next Gen confirmée pour le moment).